華新指出，受到台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲，為反映成本及維持下游客戶競爭力，適度調整8月盤元牌價如下，其中，300系調漲每公噸2000元，316產品附價每公噸調漲2元，400系維持平盤。