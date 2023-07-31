中華射箭反曲弓代表隊教練劉展明、選手湯智鈞、蘇于洋、戴宇軒移地訓練情形，期盼能在德國世錦賽提前拿下巴黎奧運門票。(體育署提供／黃邱倫桃園傳真)

射箭反曲弓培訓隊選手湯智鈞、雷千瑩等6位選手已提前在20日出發前往德國柏林進行賽前移地訓練，以提早適應比賽，並積極備戰31日舉行的世界射箭錦標賽，爭取2024巴黎奧運參賽門票。

根據世界射箭總會所公布的2024巴黎奧運射箭參賽資格，在取得男子、女子團體項目參賽資格方面，包括獲得2023年世界錦標賽團體前3名、2023年亞洲錦標賽金牌、2024年世界資格賽最終賽前3名以及2024年6月24日公布世界團體排名前2名；在取得男子、女子個人項目參賽資格方面，則為獲得今年9月杭州亞洲運動會前2名、2023年世界錦標賽前3名、2023年奧運亞洲區資格賽前2名以及2024年世界資格賽最終賽前2名，另外，在杭州亞洲運動會獲得混合項目金牌，亦可取得參賽資格。

體育署表示，每兩年舉行1次的世界射箭錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事，反曲弓團體賽項目只要獲得前3名，就能獲得滿席的參賽資格，因此各國莫不精銳盡出，為國家爭取最高榮譽及參賽席位。本屆賽事我國反曲弓代表隊陣容男子隊由2020東京奧運男子團體銀牌湯智鈞搭配新秀戴宇軒、蘇于洋，女子隊由2020東京奧運選手雷千瑩搭配小將邱意晴、郭紫穎。射箭世錦賽除反曲弓外，也舉辦複合弓項目，我國代表隊選手由陳麗如、王律勻、陳怡瑄、潘宇平、陳界綸及楊承叡組成。

為提早適應比賽環境並達到爭取奧運席次的參賽目標，我國反曲弓、複合弓代表隊已在7月20日前往德國柏林實施移地訓練，做最後調整與備戰，期盼選手們在各國強敵環伺下，立穩腳步並在賽場持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

體育署強調，射箭向為我國奧亞運重點培訓運動種類，歷年均挹注不少資源，以厚植我國射箭競技實力，未來將持續偕同中華民國射箭協會及國家運動訓練中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，站上2024巴黎奧運舞臺，爭取最高榮耀。