羅美玲坦言曾在慶功宴上巧遇前男友。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（1日）晚10點播出「憲神我有罪！另一半隱瞞事件告解大會」，結婚7年的Terry自爆曾瞞著老婆羅美玲和女客戶出遊：「我很想拿到一個大案子，那個客戶也很喜歡我們團隊，她請我們吃飯時說『那你下次要請我去看電影喔』，我脫口而出說好，結果有天她真的打給我說想去看電影，我不知道怎麼辦，只好跟我老婆說我要去開會。」

Terry強調自己並沒有做出逾矩的行為：「看電影前先吃個飯，看完電影她說要去看夜景，我就當作在應酬帶她去陽明山。」不料主持人Sandy越聽越生氣：「我覺得你很誇張，這是完整的約會行程了！」Terry聽了立馬向羅美玲下跪道歉：「我賺這筆錢是為了家用。」羅美玲則表示：「你只要說實話，我不會怎樣。」

但羅美玲其實也有事瞞著Terry：「之前去中南部巡演，慶功宴碰巧碰到前男友在現場，大家吃完想喝點東西放鬆，接著就續攤，但我就只跟他說我會留在高雄，因為有點晚了，趕不上最後一班高鐵。」吳宗憲覺得只是巧遇前男友，問題不大，但Terry聽了卻頗在意，羅美玲便反嗆：「我覺得還好喔，因為你之前續攤也有前女友在場，你們還一起合唱《你最珍貴》，你都沒跟我唱過！」此話一出，Terry滿臉尷尬，羅美玲接著又說：「我只是沒講而已，同行友人中也是有我的共同好友，人家還錄影給我，我想說反正房子也是我的名字，就算囉。」

節目上余祥銓分享策畫求婚困難重重：「她管我管得很嚴，我們24小時都在一起，她還每天都會看我的手機，所以我要幫她做一個驚喜的求婚規劃，都沒辦法開群組，只能說跟朋友去健身房，但其實是趁機偷跑去買戒指、討論東西。」而余祥銓也因為太常上「健身房」，引來柔柔不滿質疑：「我回家還被她罵說『你到底去哪裡』？她兇起來真的很可怕，而且求婚當天她也一直罵說『5月20我們要登記了，5月19你都還沒求婚，我們這樣要怎麼結？而且你有準備戒指嗎』！」柔柔一聽無奈解釋：「是因為他聽不懂人話，每次我跟他講，他也不知道他錯在哪。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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