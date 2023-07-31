伊朗官媒報導，伊朗石油部長奧吉今天表示，若協商失敗，德黑蘭將「針對沙烏地阿拉伯和科威特同樣聲稱擁有的一處爭議天然氣田，爭取伊朗應有權利」。

長期以來，蘊藏豐富資源的波斯灣近海地區一直是這3個國家爭奪的焦點。這處天然氣田在伊朗稱為「亞拉什」（Arash），在沙烏地和科威特則稱為杜拉（Dorra）。

「伊朗石油部新聞通訊社」（Shana）引述伊朗石油部長奧吉（Javad Owji）的話報導：「假如彼此沒有意願相互合作與理解，伊朗將尋求維護其在這處天然氣田探勘與開採的權益。」

科威特和沙國去年無視伊朗反對簽定一項協議，聯合開發這處天然氣田。伊朗批評這項協議「非法」。

德黑蘭本月稍早表示，已準備好開始鑽探這處天然氣田後，科威特邀請伊朗就兩國之間的海上邊界爭議舉行新一輪談判。

天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）27日引述科威特石油部長巴拉克（Saad Al-Barrak）的話報導，科威特將在不等待與伊朗達成劃界協議的情況下，在這處天然氣田進行「鑽探和生產」。

伊朗石油部新聞通訊社報導，奧吉說，德黑蘭一直在尋求「與鄰國談判並達成理解的途徑」。

奧吉還說：「伊朗不會容忍自身權利受到侵犯。」

這項天然氣田爭議可以回溯到1960年代，當時伊朗和科威特核發重疊的近海開採特許權。這塊天然氣田可開採蘊藏量預估約2200億立方公尺。

伊朗和科威特多年來針對兩國之間的海上邊界爭議舉行談判，均以失敗告終。

伊朗2001年鑽探這處天然氣田，引發科威特和沙烏地達成一項海上邊界協議，載明兩國共同開發這處近海區域。

今年3月，沙烏地和伊朗在中國斡旋下同意恢復雙邊外交關係，這兩個中東大國之間降低緊張關係的希望隨之升高。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120731