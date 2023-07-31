隨著父親節即將到來，台中大魯閣新時代購物中心即日起至8月8日舉辦「我的魔法老爸」促銷活動，主打商品下殺6折起、全館滿千送百優惠、刷指定銀行最高可獲高達16%的回饋!

台中大魯閣新時代表示，凡會員回館單筆消費滿888元，還可兌換台中人氣甜點品牌法芙妮「原味卡滋棒」泡芙；餐飲消費滿299元再抽日本東京雙人來回機票、家庭房住宿等好禮；提前訂位主題餐廳，當日消費不限金額，再加贈迪貝堡100元代幣！

台中大魯閣新時代今年父親節檔期推出全館滿3,000元送300元贈送無上限回饋，單筆滿8,000元加碼送300元、累積滿3.5萬元再加送1,500元優惠；若使用彰化銀行信用卡刷滿3.5萬元，再送800元，總回饋率最高可達16％！

此外，這次更獨家推出日系品牌UNIQLO、宜得利，單櫃單筆滿1,500元，加贈曼麗點數200點，每位卡友最多可獲得400點，點數可兌換商品券或館內美食餐點。

瞄準年輕市場，大魯閣新時代一口氣引進4家深受年輕人喜愛的流行女裝品牌，有融合歐美日女性流行文化、將機能與設計一次滿足的「MAJOR MADE」、全台最大衣美購物平台「OB嚴選」、強調美與舒適兼具的韓系平價女裝「tiff」，以及主打女性時尚服飾的「felicity」等人氣品牌，攜手將館內2樓打造成流行時尚殿堂，帶給消費者煥然一新的購物體驗！