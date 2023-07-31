泛新興市場股市的MSCI亞洲不含日本指數早已悄悄進入新一輪牛市，國泰投顧研究指出，拉長過去20多年歷史經驗來看，股市從熊市最低點上漲至牛市最高點的上行期間平均漲幅高達85.82％，目前看來，亞洲不含日本股票後市表現具有想像空間，尤其看好台灣和南韓資訊科技類股以及印度、印尼金融類股，這兩大主流可望在下半年持續帶領亞股表現。

國泰投顧表示，觀察2000年以來的大盤走勢，台股、韓股和費半指數走勢連動性高，相關係數分別來到0.92、0.67，在AI風潮、消費性電子產品需求回溫等因素助攻下，台、韓科技股可望同步受益。

此外，國泰投顧還看好雙印的金融股，國泰投顧表示，根據資料顯示，國際資金6月份流入印度股市達67億美元，整體第二季的外資流入更來到136億美元，幾乎是其它新興亞洲股市的外資流入量三倍以上，使印度股市創新高。

國泰投顧認為，6月印度兩大金融機構合併成為全球市值第四大的金融機構，扮演了推動印度股市走高的催化劑。除印度金融外，印尼金融股表現同樣值得留意，雙印金融股在長期變革題材下，相當具吸引力。