總經理戴尚義指出，創意需要照顧到長久合作的公司，像是網通或SSD，接受客戶下修訂單，因此財測指引有所調降。另外，由於生成式AI的崛起，現有客戶正在積極修改規格，以達到更好的性能。
創意也觀察到來自CSP（雲端服務供應商）和新創公司的晶片設計需求提升，且委外至創意的專案數上升，明年也將有AI伺服器專案量產，有望挹注2024年營收與獲利。
IP矽智財公司創意（3443）31日股價跌停。公司28日召開法說，下修全年度營收目標，主係因5奈米案件認列時程遞延及SSD、Networking需求下修。營收由年增雙位數下修至個位數，其中NRE（委託設計）由年增雙位數下修至個位數，Turnkey（量產）維持年增雙位數，但幅度縮小，全年獲利由成長轉為衰退。
總經理戴尚義指出，創意需要照顧到長久合作的公司，像是網通或SSD，接受客戶下修訂單，因此財測指引有所調降。另外，由於生成式AI的崛起，現有客戶正在積極修改規格，以達到更好的性能。
創意也觀察到來自CSP（雲端服務供應商）和新創公司的晶片設計需求提升，且委外至創意的專案數上升，明年也將有AI伺服器專案量產，有望挹注2024年營收與獲利。
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