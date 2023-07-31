總經理戴尚義指出，創意需要照顧到長久合作的公司，像是網通或SSD，接受客戶下修訂單，因此財測指引有所調降。另外，由於生成式AI的崛起，現有客戶正在積極修改規格，以達到更好的性能。

創意也觀察到來自CSP（雲端服務供應商）和新創公司的晶片設計需求提升，且委外至創意的專案數上升，明年也將有AI伺服器專案量產，有望挹注2024年營收與獲利。

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