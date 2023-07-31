一名女子日前在家具展訂家具，並支付64萬8000元訂金，後來她看上另一組發沙想要更換，銷售經理報價13萬元，她和先生事後到實體門市，從店員的口中得知該組沙發僅賣8萬8000元，瑕疵品更只要3萬8000元，她當場愣住並要求退回訂金，網友看了她的分享後搖頭說，「水很深」。

原PO今（31）日於《爆料公社》指出，逛家具展向某公司訂購沙發、床架及床墊等大型家具，並支付64萬8000元訂金，後來改變心意想更換另一組沙發，她用LINE和銷售經理溝通，對方表示原PO後來想買的沙發售價為13萬元，由於售價較高，為確認品質和材質，幾天後她和先生到門市看實體，當天老闆娘和銷售經理都不在。

店員告知原PO欲購買的沙發售價是8萬8000元，現場的瑕疵品只賣3萬8000元，讓她當場愣住；事後她再傳LINE向銷售經理確認，但對方怎樣就是不肯說沙發實際售價。

由於公司銷售經理報價和實際售價落差太大，原PO想取消訂單拿回訂金，她請消保官處理，想私下和解，對方沒有出席，她氣得提告，無奈說「網路上查到很多人跟這間公司有消費糾紛，但求助無門，好幾萬就這樣算了。」

貼文曝光後，網友紛紛直呼「水很深」，「正常發揮」、「盤子被敲了」、「水很深」、「有過一次經驗後就不再去什麼家具展或是世貿的展了」、「銷售經理要賺一筆啊」、「肥羊能宰一隻是一隻」、「這是家具行不能說的秘密」。