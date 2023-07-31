中央公布前膽預算5300多億，被批獨厚綠營執政縣市，台北僅拿184億元比高雄少7倍，且高雄預算被藍議員說是「要5毛給1塊」，北市府喊話「別分顏色」。對此行政院長陳建仁今天說，前瞻建設要來平衡城鄉發展，台北市是全國有最多的統籌分配稅款跟一般性補助款的城市，都是全國最高，前瞻預算沒有偏重特定縣市。

陳建仁說，前瞻建設本來就是為了要因應國內外產業技術創新發展的趨勢，而且要來平衡城鄉的發展，前瞻建設預算，都是通過國會的審查，並由地方政府提出申請，像是桃園市跟新北市這些發展快速的城市，就提出比較多的申請，比台北市還來得多；但實際上，台北市是全國有最多的統籌分配稅款跟一般性補助款的城市，都是全國最高，今年就高達到650億元，所以前瞻建設的預算，實際上並沒有偏重哪一個特定縣市。

他也說，前瞻建設實際上有很好的成果，以最近的颱風來看，可以發現這次颱風來了以後，南部並不會因為供水混濁而沒有辦法供水，再加上淹水地區也不再淹水，這就是水環境建設所帶來很好的成果；而且在今年面臨新的百年大旱，但是南部也沒有缺水之苦，這就是因為前瞻建設的水環境建設相當成功，才有這樣的成果。

陳建仁強調，政府是絕對誠心聆聽社會各界，以及人民對於政府的建議，但是任何公共議題的討論，都應該要根據事實，不可以信口開河。