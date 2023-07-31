新北市積極建置智慧型停車場，八里區中庄段、停五、龍形，以及新莊區登龍等4處智慧型平面停車場將於明（8月1日）起陸續啟用，計提供432格汽、機車停車位。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，位於八里區賢三街和大崁二街交叉口的停五平面停車場原採免費停車，龍形停車場則採開單計費，透過委託專業停車場經營業者導入智慧停管設備及24小時監控管理，預期能有效減少車輛久停占位，提升周轉率及服務品質，達成土地最大效益。

另外，八里區中庄段停車場位於文昌路與文昌五街交叉口，經闢建智慧型停車場採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出，減少車輛排隊進場情形；八里區這3處智慧平面停車場將於8月1日啟用，計提供207格汽車停車位，以及111格機車停車位，收費費率均為汽車每小時20元、機車免費。

蔡柏坤並指出，新莊區登龍停車場位於登龍街和中正路交叉口，周邊鄰近公園、農會、國小，預計8月7日啟用，可提供60格汽車停車位及54格機車停車位，汽車每小時30元、機車同樣免費，建置車牌辨識無票卡進出場、多元繳費系統等智慧停管設備，並設有監視系統，提升場內安全。相關月票登記及抽籤作業辦法將陸續公告於交通局網站，歡迎八里、新莊在地有停車需求的民眾多加利用。