台北海關查獲一只自加拿大空運來台的壁畫藝術品郵包藏有二級毒品大麻花，保安警察第三總隊第二大隊獲報組專案小組，一舉逮獲巫姓男子為首的販毒集團，查獲大麻花5.6公斤，相關人等詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。（保安警察第三總隊第二大隊提供／袁庭堯高雄傳真） ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

保安警察第三總隊第二大隊5月中接獲台北海關通報，一只自加拿大空運來台的壁畫藝術品郵包中，藏有二級毒品大麻花，警方為此鎖定郵包收件人歐姓男子，前往緝捕時一度遭歐男開車衝撞，所幸在交流道前圍捕成功。警方另循線逮首謀獲巫姓、洪姓男子到案，全案共查獲大麻花5.6公斤，相關人等詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

警方今年5月中接獲財政部關務署台北關通報，稱一只自加拿大空運來台之壁畫藝術品郵包中，夾藏二級毒品大麻花5.6公斤，保安警察第三總隊第二大隊獲報後立刻與高雄市刑大隊偵三隊、湖內分局、苓雅分局、台中市政府警察局第一分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

專案小組經清查包裹進口資料後鎖定歐男並進行跟監，確認領貨人歐○○涉有重嫌，今年5月23日發動緝捕行動。歐男見警方包圍一度拒捕，不僅駕車衝撞路人車輛，更棄置毒品包裹於巷弄內，甚至想直接開車北上逃亡，

為防止危害擴大，專案小組隨即在歐男駛往交流道前緊急圍捕到案。專案小組向上溯源毒品流向，透過科技偵查掌握幕後犯嫌，今年6月期間到台中市拘捕首謀巫姓與洪姓男子到案。

警方表示，加拿大為大麻合法化之國家，巫男等人為賺取販毒暴利，與加拿大販毒集團合作，將加拿大高品質大麻花夾藏於空運郵包內走私來台，並設下層層斷點，先由歐男領取毒品包裹確認安全無虞後，再另約時間碰面接貨。

所幸海關即時發現，與警方合作成功緝捕販毒集團成員3人到案，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地方檢察署偵辦。

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