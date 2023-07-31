以色列國會反對派今天要求政府，若想恢復就改革共識方案進行的談判，司法改革就必須凍結18個月。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）24日和他的執政聯盟在國會中強行通過司改案，反對者稱該法案藉由限制最高法院駁回政府決策的「合理性」條款（reasonableness clause），為政府變得更加獨裁開闢道路。這些舉動引發以色列反對者長達數月的示威活動。

尼坦雅胡今年稍早暫停改革，與反對派舉行會談，但在談判破裂後，尼坦雅胡無論如何都繼續前進，在反對派抵制的情況下上週以微弱優勢在國會通過法案。

在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）今天在國會發表講話時表示，如果政府希望恢復共識談判，就應該與反對派聯合通過立法，將改革暫停18個月。他說，在此期間做出的改變需要2/3多數票才能通過。

拉皮德說：「如果政府想達成廣泛共識，舉證責任就在政府身上。」

「只要立法不被凍結，討論其他法律或其他協議就沒有意義，也不合邏輯，因為很明顯，政府將在最後一刻再次逃跑。」

尼坦雅胡的聯合黨（Likud Party）則回應說，聯合黨願意協商，但拉皮德對他們提出的條件，比他要求巴勒斯坦人的還多。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120731