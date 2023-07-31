天后Jolin蔡依林從今年初結束巡迴演唱會後，就未再推出新作品，日前出席活動時透露，新專輯還在製作中，令許多歌迷引頸期盼。興趣多元的她近年迷上編織，並在社群平台曬出成果照，收獲不少稱讚，最近她也將這些作品拿出來義賣，竟意外釣出分手6年多的前男友錦榮留言，不過留言內容被部分網友罵翻。

蔡依林近日在IG曬出影片，只見畫面中的她親手編織每一件作品，還直接示範如何打毛線，接著蔡依林表示想將這些作品拿出來義賣做公益，表示：「每一件作品真的都是獨一無二的誕生」，這段宣傳影片引起眾多粉絲稱讚。

但在留言區中，可以看到錦榮留下2個眼睛充滿血絲的圖案，接著寫下「sore eyes」2字，最後附上1個放大鏡的圖案，引起部分網友的反彈，不滿錦榮批評蔡依林的織品，紛紛回應他白眼的符號、或要錦榮「去治治眼睛。」不過有粉絲立刻跳出來緩頰，「他的留言應該是稱讚姐的意思，因為編織要很花時間編，長時間近距離用眼，眼睛會很不舒服的意思，因為他後面還有加一個放大鏡。」

雖然留言區意外歪樓，但許多粉絲看到蔡依林把自己的生活過得相當充實，直誇她：「真的做什麼都好認真好厲害」、「做什麼事都超認真的織女」、「下次自己織一件演唱會服裝」、「到這個階段的公主 已經什麼都不缺 可以陶醉在自己喜歡的事情上 看到公主真心的快樂 好開心」