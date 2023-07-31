彭博報導，過去4個月，中國企業及其韓國合作夥伴宣布的共同投資計畫規模總計高達約5.1兆韓元（相當於40億美元），預計將在韓國建造5座新的電池工廠。

新萬金開發廳（Saemangeum Development and Investment Agency）官員表示，至少有一個地方政府正在就更多中國投資項目進行協商。

中國和韓國公司正尋求「善用」韓美自由貿易協定。依據拜登政府的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act,IRA），美國製電動車如果安裝的是韓國製電池，可能也符合請領聯邦政府稅負減免的資格。

韓國電池工業協會表示，中國和韓國，我們需要彼此。韓國電池製造商認為基於美國的IRA法案，從中國進口陰極（cathode）和前驅物（precursor)）等電池材料確實存在風險，但如果這些原材料全部在韓國製造，這意味著韓國在國內就能擁有更穩定的供應鏈。

KB證券分析師James Lee對地緣政治風險提出警告，他表示，與中國公司的合作對韓國公司來說可能具有風險，因為美國可能隨時阻止合資企業享有IRA的稅負優惠。

為了緩解這樣的疑慮，LG在4月的財報電話會議上曾表示，一旦生這種情況發生，該公司將從浙江華友鈷業手中收購合資企業股份。

韓國分析師多認為韓國應該能維持與中國的夥伴關係，至少能維持一段時間。電池產業研究公司SNE Research副總裁James Oh表示，美國不能將中國企業排除於電動車供應鏈之外。如果他們禁止韓國與中國合作，美國將永遠無法生產電動車。

此外，韓國公司或許可以向中國合作夥伴學習一些電池技術，這是中國佔有主導優勢的領域。新萬金開發廳官員表示，電池不像半導體那樣屬於高科技產業，合作很好，因為韓國可以學習中國的電池技術。