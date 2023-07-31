元智大學今天表示，經過4次申請，教育部終於核准他們成立護理系，將從113學年起招生，首年招收45名學生，培養學生雲端技術和護理專業能力，介接未來的護理智慧照護。同時，元智將繼續申設成立學士後醫學系，以健全醫護學院的規模。

元智大學校長廖慶榮表示，國內相當缺護理人才，有些醫院因為護理人員不足，被迫關閉一些床位。因應超高齡社會來臨，及新冠肺炎肆虐期間帶給全球的省思，護理人才培育的變革與提升是重要的課題。

廖慶榮說，元智申設護理系多年，終於在今年第4次申請時成功，是學校重要里程碑，也推動元智大學邁向設立第6個學院-醫護學院，培育醫護人才提供更好的資源邁進。

廖慶榮表示，元智大學除已在校本部規畫完整的護理學系學習空間外，更在教育部及新北市政府同意下，使用林口文化二路的2.5公頃文教用地，投入資源，鄰聘知名建築師及校園設計團隊，設置元智大學新北分部醫護學院，預計於114年3月前啟用與初步營運。

元智大學現在已有醫學研究所及護理系，將繼續申請成立學士後醫學系，以健全醫護學院的規模。廖慶榮表示，元智申設成立學士後醫學系4次，但均未獲教育部核准，「以後每年都會繼續提出申請，直到成功為止。」

元智大學醫護學院主要是和亞東醫院合作，醫護學院籌備處主任陳芸強調，亞東醫院同屬遠東集團公益體系企業，將提供良好的智慧護理與人本關懷的實習場域，在高教體系下為護理人才培育的傳承，提供更優質的條件。

元智大學研發長方士豪說，從2022年起，元智大學與世界知名的科技巨頭微軟、谷歌及亞馬遜等合作，共同推動數位雲端課程。在這個基礎上，元智大學與亞東醫院將結合數位雲端課程，培育具跨領域背景的醫療專業人才，提升智慧醫療的發展。