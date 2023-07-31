工具機公會表示，電價穩定部分，工具機公會提出兩項建議，一、允許企業調降用電契約容量，預估可節省固定費用10多萬元，此舉可幫助企業在目前經濟低迷時期降低成本負擔，提升企業競爭力。二、當景氣恢復時，政府可補助線路恢復費用，預估約100多萬元，以鼓勵企業積極投資並恢復正常生產運作。

加碼投資台灣部分，工具機公會會員廠商近40家申請「投資台灣三大方案」，但受疫情及全球景氣不佳，建築物料成本增加、工期延長等因素，企業負擔日益加重，工具機公會建議政府給予協助，將土地建融、機器設備貸款和週轉金貸款期限各延長3年，以減輕企業負擔，幫助企業度過難關。

推動節能減碳方面，2024年台灣開始徵收碳費，國外採徵收碳關稅，雖然台灣工具機產業短期內非碳費徵收戶，但是產業出口時會被國外徵收一定碳關稅，工具機公會表示，廠商希望台灣碳費制度能與國際接軌。

工具機公會表示，工具機公會將持續以標準化程序協助產業快速、水平展開碳盤查輔導，推動訂定工具機「產品類別規則」（PCR），透過標準化與程序化之制定程序，完成產品類別規則文件，協助產業訂出碳足跡係數，加速廠商完成碳盤查。