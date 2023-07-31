潘特表示必和必拓生產的焦煤有40％出貨至印度，比重大於2019年的30％。他表示焦煤大量應用在煉鋼廠，而印度近年已成為「非常、非常大的市場」。
印度政府預期國內造鋼年產量將在2030年前達到3億公噸，與去年1.25億公噸相比增加1倍以上。潘特表示即便印度造鋼年產量未達政府預期，就算2030年前年產量僅達到2.6億公噸，較政府預估值短少15％，成長依舊可觀。
澳洲礦界巨擘必和必拓（BHP）印度商務長潘特（Vandita Pant）近日接受《金融時報》訪問時表示，印度鋼鐵業正蓬勃發展，未來可望造福必和必拓煤礦事業，彌補大陸對澳洲產品實施進口禁令造成的衝擊。
潘特表示必和必拓生產的焦煤有40％出貨至印度，比重大於2019年的30％。他表示焦煤大量應用在煉鋼廠，而印度近年已成為「非常、非常大的市場」。
印度政府預期國內造鋼年產量將在2030年前達到3億公噸，與去年1.25億公噸相比增加1倍以上。潘特表示即便印度造鋼年產量未達政府預期，就算2030年前年產量僅達到2.6億公噸，較政府預估值短少15％，成長依舊可觀。
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