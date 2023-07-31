潘特表示必和必拓生產的焦煤有40％出貨至印度，比重大於2019年的30％。他表示焦煤大量應用在煉鋼廠，而印度近年已成為「非常、非常大的市場」。

印度政府預期國內造鋼年產量將在2030年前達到3億公噸，與去年1.25億公噸相比增加1倍以上。潘特表示即便印度造鋼年產量未達政府預期，就算2030年前年產量僅達到2.6億公噸，較政府預估值短少15％，成長依舊可觀。