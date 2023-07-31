羅大佑在高雄歷史博物館前與紛絲分享最新創作。（高市觀光局提供）

高市觀光局長高閔琳致贈高雄首選禮盒表達誠摯的感謝。（高市觀光局提供）

「華語音樂教父」羅大佑Long Stay高雄1個月，創作出新歌《愛河人間》，歌詞巧妙融入高雄西子灣、旗津等知名景點，以及抒發他年少時生活在港都的情懷。高市觀光局長高閔琳指出，感謝羅大佑老師以及音樂製作團隊，無償授權高市府做城市行銷，讓大家再次認識不一樣的高雄。

羅大佑提及，在初二到高中共4年半的歲月，每天上下學都騎腳踏車經過愛河最少2次；愛河陪伴著他度過青澀的少年時光，同時也是他音樂啟蒙時期，對愛河有著深刻的情感投射，並將這份情感寫進《愛河人間》這首歌。

高閔琳指出，《愛河人間》旋律輕快，讓人不自覺地跟著哼唱，歌詞勾勒出包括愛河在內的多處高雄景點，也讓人興起想要再來高雄走走的念想，絕對是行銷高雄最佳歌曲。

高閔琳提及，羅大佑透過歌曲和歌詞的譜寫，帶出西子灣、旗津、大港橋、堀江市場、玫瑰聖母教堂、大溝頂、夢時代、月世界和澄清湖等高雄知名新舊景點；隨著他獨特沉啞的聲線，更讓遊客用聲音感受不一樣的高雄魅力。

近期羅大佑陸續在駁二藝術特區、母校高雄中學、「愛河人間號」遊港輪 ，以及市立歷史博物館，舉辦4場《回到愛河前——光陰的沙龍》系列演唱講座，分享《愛河人間》靈感來源，引起熱烈迴響。

觀光局也將羅大佑《愛河人間》MV置入高雄旅遊網，並以專頁介紹歌詞景點，盼讓「羅大佑帶路遊高雄 」（網址： https：／／khh.travel／zh-tw／event／news／5247 ）。此外，在高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄小港國際機場等旅服中心，也可免費索取羅大佑「限量」愛河人間明信片，歡迎大家隨羅大佑的歌曲，探索高雄之美。