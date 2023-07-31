預計8月22日在台發表的新世代LEXUS LM，首批新車已經到港並展開上市前的整備工作。自4月在上海車展亮相之後，旋即吸引全球各地層峰客群詢問，國內經銷系統也於月初展開預接單，據知累計超過1500張訂單。

新世代LM將提供2種動力共4個車型，除了2.5L高效油電複合動力，搭載E-Four AWD電子式四輪傳動系統外，並首次導入2.4L渦輪油電複合動力與DIRECT 4 AWD電子式四輪傳動系統的配置，同時提供極光白、星熠黑、極光鈦、曜焰棕4種車色及夜霧黑、蒼穹白2種內裝色選擇。至於4個車型分別為LM 350h七人座、四人座；LM 500h六人座、四人座，預接單價格依序為439、575、469、605萬元。

新世代LEXUS LM外觀全新設計，更顯霸氣。（LEXUS提供）

駕駛座艙寬敞豪華。（LEXUS提供）

豪華的四座車艙，圖為後座空間。（LEXUS提供）

前後座之間隔屏配置螢幕與冰箱。（LEXUS提供）

現行販售的第一代LM於2020年推出，提供四人座和七人座兩種配置，尤其四人座廣受金字塔頂端消費者喜愛，甚至取代部分頂級旗艦房車市場；據原廠資料，新世代LM除了提供有四人座及七人座外，新增六人座共3種座艙設計。前排座椅和後排座椅之間仍維持隔屏設計，上方為可升降的玻璃窗，且具備隱私遮蔽功能；隔屏下方則是一面48吋大螢幕（現行車款為26吋），螢幕下方還有冰箱和置物空間。