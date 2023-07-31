審計部公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，各都補助比例懸殊引熱議。2022年以第一高票連任台中市第11選舉區（東區、南區）議員、將轉戰立委的羅廷瑋今指出，中央補助地方政府共計5358億元，高雄市獨拿1265億元佔四分之一居冠，台中同屬6都，卻排倒數第二僅獲228億元，簡直在侮辱台中人；反觀市長盧秀燕擔任立委期間，中央政府補助台中多項重大建設，盧甚至因此被封為「千億俠女」。

羅廷瑋今（31）日在臉書發文表示，他看到審計部公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，中央補助地方政府共計5358億元，其中高雄市獨拿1265億元佔四分之一居冠，6都中台北市只得184億元敬陪末座，而台中倒數第二，僅獲得228億元補助。

羅廷瑋質疑，全台灣有22縣市，高雄一都就分配四分之一，而全國第二大城的台中卻僅能分配倒數第二明顯分配不均，若是以人口下去平均，每位高雄市民可以獲得46,300的補助款，而台中市只有8,000元，相差接近六倍，近乎侮辱，看不起台中人。羅強調，台中市8席立委中就有5席民進黨籍，其中蔡其昌更擔任立法院副院長高位，比人多高雄輸給台中、比官大高雄也輸給台中，而台中分配的卻比高雄少，民進黨的立委不是「不夠力」就是「不認真」。

羅廷瑋進一步抨擊，民進黨看顏色辦事眾所皆知，高雄拿到四分之一的前瞻預算就是最好的證明，而台中市立委多數為民進黨，顏色對了事情卻沒辦好，顯見台中的民進黨立委能力不足。反觀盧秀燕市長在擔任立委期間，中央政府全額補助台中鐵路高架化、爭取台74線、捷運綠線等重大建設，因此被封為「千億俠女」。羅怒轟，如果民進黨立委只會配合中央政策，不能幫台中爭取，辜負市民託付，不如換人來做為台中爭取。