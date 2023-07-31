審計部公布前瞻計畫預算，中央共補助地方5358億元，其中台北市獲184億元，占比3.4％。國民黨台北市議員游淑慧質疑，北市184億元不僅是六都最後一名，甚至比高雄市少千億。台北市長蔣萬安喊話，希望中央補助款公平合理，多體恤地方政府在建設上的需求，

游淑慧指出，北市184億元經費為六都最低，還比非直轄市的雲林縣203億元、嘉義縣243億元及屏東縣222億元還低，排名全台第9名，比高雄市的1265億少千億。

蔣萬安今早出席南港高中綜合教學大樓新建工程開工動土典禮，他說，北市獲得補助184億元，為六都最後、全國第9，希望中央在補助款上公平合理，多體恤地方政府在建設上面的需求及各方的辛苦，也希望中央能夠了解，很多建設是民眾共同期的待，中央、地方共榮共好。

他指出，很多建設都需要中央、地方共同努力，如軌道建設經費龐大，工程進行也需要時間，需要中央努力，期盼前瞻建設相關補助款錢用在刀口上，不論是因為交通運輸、節能減碳、綠運輸提升或淨零碳排，捷運建設的腳步都不能停下來。