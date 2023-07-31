Android手機中，三星、Motorola等品牌的降幅最大，蘋果出貨量雖然縮小，但是市占率提高，從去年的45％提高到55％。

分析師 Matthew Orf 表示，第二季美國消費者對智慧型手機的需求表現平淡，夏季銷量下滑提前出現。儘管通脹數據在本季度有所下降，就業市場持續走強，但在市場充滿不確定性的情況下，消費者對升級設備猶豫不決。預計這一趨勢將持續到2023年第三季度，但對即將推出的iPhone 15預期仍然看好。

儘管整體智慧型手機出貨量下降，但在部份領域的數字卻有回升的趨勢，例如折疊式手機已經達到重要里程碑，Motorola、三星、Google等，都陸續推出新的折疊手機，預估第三季美國折疊手機出貨量將改寫歷史新高。

蘋果手機市占率提高到55％，主因是電信業者推出延遲付費等促銷方案所致，包括提供800美元的促銷、舊iPhone大打折。