敦陽科第二季營收18.94億元，年增15.3％，累計上半年營收36.1億元，年增12.5％。第二季每股稅後純益1.79元，季減10.05％，年增11.18％。累計上半年每股稅後純益3.78元，優於去年同期的3.32元。

陸上半年文化企業營收年增7.3％ 利潤總額年增35.4％
景氣復甦趨緩 永光上半年獲利年減76％每股稅前盈餘0.13元
慧榮科技公布2023年第二季財報 營收、毛利及淨利皆呈現季增
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