敦陽科第二季營收18.94億元，年增15.3％，累計上半年營收36.1億元，年增12.5％。第二季每股稅後純益1.79元，季減10.05％，年增11.18％。累計上半年每股稅後純益3.78元，優於去年同期的3.32元。
敦陽科Q2獲利1.91億元年增11.6％ 上半年稅後純益4.02億元年增13.8％
系統整合商敦陽科（2480）公告第二季單季財報，稅後純益1.91億元，年增11.6％，上半年稅後純益4.02億元，年增13.8％。
系統整合商敦陽科（2480）公告第二季單季財報，稅後純益1.91億元，年增11.6％，上半年稅後純益4.02億元，年增13.8％。
敦陽科第二季營收18.94億元，年增15.3％，累計上半年營收36.1億元，年增12.5％。第二季每股稅後純益1.79元，季減10.05％，年增11.18％。累計上半年每股稅後純益3.78元，優於去年同期的3.32元。
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