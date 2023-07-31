2022-23美巡賽例行賽最後一場賽事、3M公開賽落幕了，美國選手霍奇斯以低於標準24桿的260總桿、7桿優勢奪得生涯首冠，台灣雙雄俞俊安並列37、潘政琮排名70作收。

霍奇斯在這場比賽首日就狂抓8鳥，打出全場最低63桿，取得領先優勢，次日再添7個博蒂64桿，連續兩天都繳出完美表現，遙遙領先群雄。

第三天霍奇斯雖然完美表現在第1洞吞下柏忌而破功，但他仍在單日抓到7鳥，66桿再次將領先優勢擴大。今日決勝回合，霍奇斯即便吞下3柏忌，不過他卻在第6洞與第12洞的5桿長洞神勇獵鷹，2鷹3鳥3柏忌，單日67桿，毫無懸念的將冠軍獎盃拿到手中。

俞俊安非常可惜，第三回合前11洞就狂掃8博蒂，一度越居前5名，無奈後6洞吞下4柏忌，名次滑落至並列26。今日第四回合前9洞又吞下3柏忌，所幸後9洞抓到5鳥，但也在第13洞吞雙柏忌，最終繳出71桿，以低於標準9桿的275總桿收場。

潘政琮整場賽事表現平平，四回合桿數分別是68、70、75與71桿，最後以平標準的284總桿結束這個賽季。