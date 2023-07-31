為保護台灣學術網路（TANet）中全台學子的網路內容安全性，教育部委託中山大學圖書與資訊處執行「TANet網路內容防護計畫」，是全台首創以學術研究開發之「不當資訊防護系統」（TANWP），打造健康安全的高級中等以下學校學術網路環境。

教育部表示，這套「不當資訊防護系統」採用創新的阻擋技術，防範使用者在瀏覽網路內容時，接觸到資訊服務中不宜兒童及青少年瀏覽的不當資訊網路內容，藉由導入22縣市教育網中心及12個區域網路中心防護系統，打造安全學校網路環境。

近年來全球兒少侵害事件頻繁，兒童及青少年於網路上受到誘騙、威脅，或者因瀏覽各種不當資訊網站，包括色情影像（片）、賭博網站、暴力血腥等危險內容，導致青少年身心靈受到侵害，如何防範各類不當資訊入侵臺灣學術網路，成為現今一大課題。

如何減少相關類型案件發生，除須加強取締這類違法網站外，若能加強示警，主動防護不當類別網站入侵，將可預防此類案件發生。

教育部表示，民國107年度起至今，中山大學開發之不當資訊防護系統，為強化網路安全防護，採用三層式防護技術，以三種不同的網站連線方式進行分層過濾阻擋，達到保護台灣學術網路中使用者的網路內容安全。

這套系統阻擋了包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險內容及其他有害行為相關之類型的網路內容，至今已阻擋防護超過14億次於學術網路中瀏覽的不當資訊網站內容。

教育部說，透過新型態「不當資訊防護系統」的導入，期望未來能夠穩定維運此防護系統服務，讓全台灣包含國小、國中、高中及其他教育學術單位等學術網路連線範圍皆可杜絕不當資訊網站內容的侵擾，提供優質完善的網路學習環境。