散熱股及漲多的光寶科(2301)也同樣撐不住，盤中一度閃見漲停的雙鴻(3324)由紅翻黑變下跌逾4%，奇鋐(3017)也跌著大跌逾8%，建準(2421)跌6.5%，台光電(2383)及金像電(2368)也撐不住向下探底，盤中跌停的還有威盛(2388)、山富(2743)、五福(2745)等，在漲多個股領跌下，台股盤中指數不僅由紅翻黑，甚至一度急跌逾200點，盤中高低點相差逾380點，截至11點35為止，加權股價指數約17132.28點，大跌160.65點，成交量約為3345.04億元；OTC指數為221.89點，下跌1.9點，成交量為1004.44億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，一度上漲5.5%，其次是資訊服務類股及塑膠類股，分別上漲1.66%及0.73%，表現較差者為電腦設備類股、航運類股及電線電纜類股，其中電腦設備類股下跌6.14%，航運類股下跌1.47%，電線電纜類股下跌0.91%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲1.42%，表現最差為觀光類股、下跌2.07%。

就技術面來看，美國通膨持續降溫，且台股與美股進入財報公告及法說會高峰期，指數也跟著財報數據起伏，上周五加權股價指數以17292.93點作收，累計一周上漲262.23點，漲幅約1.54%，周K收紅，終止上周黑K，成交量因交投熱絡放大至日均量3841億元，以中小型股為主的櫃買市場雖然同步走高，但漲幅不及上市，OTC收盤指數為223.79點，累計一周上漲0.63點，漲幅約0.28%，周K收紅，日均量亦放大至1101億元；今天台股在上周五美股強勢收高下，指數開高，盤中一度攻抵17463.76點；目前台股指數站穩所有均線之上，多頭趨勢不變，KD指標交叉向上，中期指標MACD位於0軸附近，如能配合第3季企業財報有好的展望，短線有機會挑戰高點。

分析師表示，美國升息循環以至尾聲，且美國第2季GDP成長遠超預期，6月個人消費支出物價指數降到3%，經濟表現優於預期，但物價通膨持續走跌的完美狀態，有利股市表現，儘管本周美國將有超微、高通、蘋果、亞馬遜等財報公布，台股亦有台達電(2308)等大廠公布財報及舉行法說變數干擾，目前台股指數站穩所有均線之上，技術指標偏多，搭配製造業旺季來臨，可望延續多頭氣勢。

在操作上，建議布局趨勢性類股，如：AI及高速運算概念、網通及光通訊、碳權概念股與汽車零組件及電動車等，減碼技術線型破線走弱如部分散熱、部分光電材料股等。