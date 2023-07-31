高雄新創基地「大港創艦」預計8月試營運。圖為共同工作座位模擬圖。（高市經發局提供）

高雄新創基地「大港創艦」預計8月試營運。圖為共同工作座位模擬圖。（高市經發局提供）

「大港創艦MEGABAY」新創基地招募對象與應備文件。（高市經發局提供）

高市府經發局在高雄地標「85大樓」19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，提供新創團隊辦公室空間及專業輔導服務，進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠。（高市經發局提供）

高雄地標85大樓近年凋落，加上產權混亂等因素屢被貼上負面標籤。高市府經發局將進駐19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，預定今年9月開幕，提供新創團隊高規格辦公室空間及專業輔導服務，更祭出第1年免租金的優惠價格，即起至8月18日受理申請。

經發局指出，「大港創艦MEGABAY」新創基地以「數位轉型、淨零轉型」主軸，鼓勵智慧科技及ESG領域應用的新創團隊進駐，運用5G、AI、IoT等智慧科技技術，從事數位轉型、淨零轉型主軸之相關研發、應用或服務，並符合經濟部中小企業處「具創新能力之新創事業認定原則」的新創團隊，或國際加速器、創業培訓事業及輔助專業服務事業等輔助新創事業單位，皆可提出進駐申請。

經發局長廖泰翔表示，在全球淨零轉型浪潮下，歐盟CBAM、美國CCA碳關稅開徵在即，市府積極推動淨零轉型，成為全國第1個通過「淨零城市發展自治條例」的城市，中央也將台灣碳權交易所設立在亞灣。未來市府將全力協助新創與企業對接合作機會，透過「以大帶小」協助大家出海搶下國際市場訂單，並把握淨零商機，。

經發局指出，「大港創艦MEGABAY」新創基地以港都艦艇的意象改造，象徵乘載新創鏈結資源航向國際，以協助新創邁向國際航道及導入鏈結資源為目標，提供國際加速器與投資媒合管道，也將協助整合南部產業資源，提供創業與培訓空間、創新應用試煉場域及輔導國際市場定位，打造完整南部國際新創生態系。

經發局補充，進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠，即首年免租金，第2年租金減半優惠，新創團隊通過進駐審查最長可在基地進駐3年，將於8月試營運期間開放短期進駐體驗，相關進駐辦法資訊可至高雄市政府經發局官網（https://reurl.cc/01yEmo）查詢下載或電洽（07）566-6686 謝小姐。