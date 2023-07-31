一名年僅13歲少女，竟在4個月內2度因急性胰臟炎休克送醫。此次醫師在進行血漿置換及血液透析治療時，發現抽出來的血均呈乳白色狀，足足有2公升之多，經詢問家長才知道，原來患者平時習慣暴飲暴食，且嗜吃土豆粉、辣條及冰淇淋等零食，甚至將其當作正餐，成為致病主因。

根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，一名住在河南駐馬店的13歲少女，近4個月2次因急性胰臟炎入院，且伴隨腹痛、腹脹、噁心、頻繁嘔吐與全身發冷的症狀，處於休克狀態。在抽血檢查過程中，醫師發現血液含有大量脂肪類物質，研判可能是重症胰臟炎高脂血症，隨時有可能陷入生命危險，便立刻安排血漿置換及血液透析治療，結果抽出2公升乳白色血液。

報導指出，後來該名患者父親提到，女兒平時就喜歡暴飲暴食，且特別喜歡吃路邊攤零食，像是土豆粉、冰淇淋、辣條、豆乾等食物，吃完就躺著玩手機。所幸該名少女治療後已經有所好轉。

切勿輕忽高脂血症的影響！根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，高脂血症是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯過高。其中，三酸甘油酯濃度大於 500 mg／dl時，容易引起急性胰臟炎，不可不慎。

至於急性胰臟炎的防範，衛福部南投醫院衛教資料顯示，最重要就是保持生活正常，少喝酒；常有膽石引起症狀者，應考慮膽石症的治療；持續高脂血症的病人應接受藥物治療。而一旦發生急性胰臟炎，就應積極就醫，避免留下後遺症。

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