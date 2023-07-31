彰化議長謝典林深夜宣布退黨 網友炸鍋開轟：成就民進黨 @ChinaTimes

彰化縣議會議長謝典林與民眾黨總統參選人柯文哲互動頻繁，今天凌晨宣布退出國民黨。國民黨文傳會主委林寬裕今受訪表示，謝典林是主動退黨，沒有受到任何黨紀處分，對於謝的決定，國民黨表示尊重和惋惜。至於是否擔心謝退黨造成破窗效應，林寬裕說，國民黨當然不能掉以輕心，但可以預見的是，一定會被有心人士見縫插針。

林寬裕表示，謝典林本人和其家人好幾代都是藍營重要的成員，對中台灣和整個台灣地區的民主發展有不可磨滅的貢獻，雖然謝典林退黨，但國民黨相信，謝典林和國民黨之間仍然還有一致相同的理念，接下來謝典林一定會和國民黨一起完成政黨輪替、下架民進黨的全民盼望。

對於是否擔心接下來有破窗效應，有更多議長退黨？林寬裕表示，國民黨當然不能掉以輕心，但可以預見的是，一定會被有心人士見縫插針。他呼籲藍營支持者，不要被這些謠言和紛擾所影響，大家有共同的理念、目標，接下來大家還是會一起來努力。

林寬裕說，謝典林與國民黨仍有相同理念，也希望這個黨更好，從這次事件應該可以證明，國民黨除了有共同理念外，也是有愛有紀律的政黨，謝典林有兩難之處，國民黨覺得不捨，所以謝做了不得不的決定，國民黨也覺得惋惜。

國民黨強調，經全代會無異議通過、國民黨唯一提名的總統候選人是侯友宜，請黨員務必依照中常會通過的《113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》團結一心支持黨提名候選人。國民黨表示《行為規範》中強調黨員應全力協助本黨各項提名徵召或核准參選同志當選，不得違反黨政策及決議，因此希望全黨上下皆能遵守規範，全力支持國民黨唯一的候選人侯友宜。

國民黨也說，有心人士一定會對這次的事件加油添醋，因此要請所有的支持者不要受到不實訊息的影響。事實上，國民黨是一個「有愛有紀律」的政黨，面對當前「盼望政黨輪替」的主流民意，我們更要團結一致，完成使命，為中華民國的永續發展共同奮鬥。