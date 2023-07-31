喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）7月26日至8月1日赴中國出席成都世大運開幕式，並先後會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。中喬決定建立戰略夥伴關係，聯合聲明中重申「一個中國原則」，並表達對一帶一路倡議的支持。

據新華社，習近平在成都與加里巴什維利舉行會晤，李強在北京和加里巴什維利舉行會見。雙方就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識，一致決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

於建立戰略夥伴關係的聯合聲明中，關於政治領域部分，雙方重申尊重各國主權、獨立和領土完整，喬方堅定奉行一個中國原則。此外，雙方願就共同關心的議題加強高級別政治磋商，增進戰略互信。

經濟領域方面，喬方歡迎中方提出的一帶一路倡議，雙方還簽署《中華人民共和國政府和喬治亞政府共建一帶一路合作規劃》等文件，深化各領域交流合作；雙方願召開下一屆中喬政府間經貿合作委員會會議；中方願研究為喬方實施社會和基礎設施項目提供優惠性質貸款。

至於國際領域，雙方將在地區和國際事務中加強協調配合，共同堅持「真正的多邊主義」。喬方支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

另一方面，蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）也應邀出席成都世大運開幕式，並會見習近平、李強。雙方於會後的聯合聲明中說，蓋方重申堅定支持一個中國原則，並表示願意同中方商簽共建一帶一路合作規劃。

經濟方面，中蓋雙方同意探討在農業、能源、礦產、製造業、服務業等領域開展合作。政治上，雙方同意兩國政府經常性會晤對促進雙邊合作、推動兩國多邊領域協作至關重要。