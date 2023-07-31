一名男子抱怨，女友剛從公司離職就開始跑外送，每天早出晚歸，讓他驚覺有異，偷看女友手機才發現女友做外送做到變「外送茶」，到陌生男子家裡一次可賺2萬，讓他超級崩潰「竟然為了錢出賣身體，我更恨我自己蠢」，貼文上線網友一面倒勸他快分手。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，女友從公司離職後想轉換跑道，找到新工作前先跑外送維持收入，4個月過去他發現女友不但沒有找工作的念頭，跑外送還跑得很勤，每天早出晚歸，常常原PO加班回到家，女友仍在外接單。

原PO感覺有異偷看女友手機，從LINE對話訊息中發現，女友做外送做到變「外送茶」，到男客人家裡一次可賺2萬元，女友也不時會傳性感照給男客人，他拿著手機攤牌，「我不能理解都交往6年了，從過節不會要任何禮物的女友，竟然為了錢出賣身體，我更恨我自己蠢，愛到一個外送茶。」

網友看了他的遭遇，紛紛安慰，「唉！分手吧」、「你要不要去驗驗看，有沒有得性病之類」、「趕快分手吧！繼續下去只會更慘」、「下過海的女生，之後要回頭真的很難」、「該給的沒少過，但可能她覺得不夠」、「確定女友是第一次做這種事嗎？搞不好以前就做過了」。