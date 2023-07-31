林姓男子於去年1月利用白牌車司機莊姓男子與一輛賓士車的輕微事故，竟謊稱已經付給賓士車主兩萬元為由，藉此接連勒索莊男，並嗆聲：「我連警察都敢殺了，看誰比較大！」莊男陸續付給林男2000元與900元。橋頭地院審理後，依接連犯恐嚇取財罪，處11月徒刑。

林姓男子於去年1月22日因為在旗山區叫車，因此認識白牌車莊姓司機，得知其手機號碼。之後他叫了莊男的車前往高雄阿蓮區，途中莊男的計程車撞擊路邊的賓士車，莊男不以為意，但此卻成了林男勒索莊男的藉口。

林男於去年1月25日再度叫莊男的車，要求莊男將車開到國道3號附近的地點，他謊稱已經代表莊男付兩萬元給賓士車主，問莊男該如何處理。此時林男還說：「我連警察都敢殺了，看誰比較大，你要報案是不是？」等語。林男之後在車上咆哮並大罵髒話，還捶打汽車的副駕駛座前方飾板，莊男心生畏懼，將2000元交給林男。

林男嘗到甜頭，於去年1月26日晚間又叫莊男的車，莊男把林男與其妻子王女載到田寮區，林男這時拿出一把刀子，直接破壞該車副駕駛座的內飾板、CD音響主機、前擋風玻璃、右側玻璃等，要求莊男交出錢財。莊男害怕，將身上的900元交給林男。林男不甘心，還下車以電話聯繫民間業者，要莊男向地下錢莊借錢，還他虛構的債務。

莊男之後趁著林男下車打電話時，將車子開到岡山區成功路，但林男接著又搭乘民間借貸業者的車到場攔下莊男。林男之後控制莊男的自由，載到岡山郊區一處宮廟，林男向地下錢莊說不借款之後，即與太太王女另搭計程車離去，莊男之後開車離去並報警處理，此案經高雄市刑大偵辦後報請橋頭地檢署，橋檢起訴。

橋頭地院法官審理後，考慮林男到案後坦承犯行，且與莊男達成和解，審理後以林男接連犯下恐嚇取財罪，應執行徒刑11月。可上訴。