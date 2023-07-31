前台北市長柯文哲任內規畫改建成功市場，但地下化市場令攤商憂心，不符合民眾消費習慣，盼能在中繼市場持續經營，成功市場自治會因此多次向市府陳情。台北市長蔣萬安回應，未來會持續收集意見，積極溝通、聆聽地方聲音。

蔣萬安今早出席南港高中綜合教學大樓新建工程開工動土典禮，他說，成功市場在改建前，柯市府都已經規劃且預算通過，他任內6、7月則各舉行一次說明會，分別和市場攤商及在地住戶說明，未來也會持續收集意見，積極溝通、聆聽地方聲音。

而瑠公公園延伸停車場廊帶美化工程7月底動工，瑠公公園後方的停車場及車道空間將進行調整，現有機車停車格位、YouBile租借站將移除，並作為行人徒步區，令機車族憂心無車位可停。

蔣萬安說明，廊帶積極做整體美化，希望提供民眾更友善的步行空間，對於北市和地方都很重要，同時也請各局處做配套，附近提供相應、適量的停車格位，YouBike則移到鄰近Sogo，以落實人本交通概念，也希望民眾多使用大眾運輸，增加綠運輸比率。

另，颱風杜蘇芮上周離開台灣，又將迎來颱風卡努。蔣萬安指出，一直都有掌握路徑，目前看來對台北市的影響以強風為主，但仍不敢掉以輕心，採料敵從寬、禦敵從嚴的態度，要求各局處戒慎恐懼，做好防颱整備。

他說，中午也會到緊急應變中心聽取各局處整合會議，親自主持並要求各局處做好萬全準備，至於大稻埕夏日節則視颱風狀況隨時評估，一定以市民安全做最優先考量。