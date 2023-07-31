彰化議長謝典林深夜宣布退黨 網友炸鍋開轟：成就民進黨 @ChinaTimes

彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨引爆震撼彈，政壇熱議是否造成骨牌效應？新竹市議會議長許修睿31日上午表示，他應該是考量姊姊、國民黨立委謝衣鳳的立場而「暫時」退黨，不過許修睿也強調，連菜市場的阿嬤都知道3個和尚沒水喝的道理，11月在野一定要整合1組人馬參選，才有贏的可能。

過去一直以下架民進黨為目標的許修睿表示，菜市場的阿嬤都知道，3個和尚沒水喝，要是在野黨有3組人馬競逐，絕對沒有贏的可能，如果今年11月，在野大聯盟沒有整合出1組人馬參選，那就不用選了，因為沒有贏的可能，基層要如何努力、如何去拚？他再次呼籲，在野一定要整合1組人馬，才能下架民進黨。

許修睿說，謝典林退黨應該不至於於造成連鎖效應，他應該是為了姊姊謝衣鳳的的立場，畢竟謝衣鳳目前還身兼國民黨副祕書長，也是彰化縣黨部主任委員，站在謝的立場，他能理解要保護家人的心情，不過綠營此時一定會煽風點火，見縫插針。