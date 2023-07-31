將於10月舉辦的第58屆金鐘獎，為回應內容產業蓬勃發展現狀，將延續去年作法，10月14日「廣播金鐘獎」、10月20日「節目類金鐘獎」、10月21日「戲劇類金鐘獎」，三場頒獎盛事都將於國父紀念館隆重舉行，並由三立電視台負責典禮製播。

疫情解封後，台灣影視內容蓬勃發展，台劇題材類型更多元、品質更精緻，今年報名角逐金鐘獎項的台劇呈現職人律政、刑偵犯罪、懸疑推理、宗教、驚悚、家庭、婚姻、都會、女性感情等類型競相角逐的局面，而綜藝節目也更多元，觀眾因而有更多的選擇。無論戲劇與綜藝，內容製作者更是打破傳統電視與OTT平台的分野，掌握並回歸以「內容」為核心，用心創造優質的內容。

延續上屆金鐘獎三立電視首度主辦「國際工作坊」及「人氣獎票選活動」獲得業界及觀眾的肯定，今年將再度舉辦這二項活動。「國際工作坊」主要是期望藉由邀請國內外當紅作品製作人、編劇、導演於金鐘期間共聚一堂，進行經驗交流，以提高金鐘獎及我國入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度，並藉此媒合跨國合作機會。

「人氣獎票選」今年將與LINE TODAY合作，仍分「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」兩項票選活動，藉由導入觀眾票選機制，以增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，讓典禮活動增加曝光度，也讓全民可以親自票選自己最關心的人氣節目。

回應觀眾對金鐘獎創新的期待，今年典禮星光大道將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，以提高星光大道的熱鬧與可看性，讓每位入圍者登上星光大道時，充滿歡樂與榮耀感，展現出58金鐘獎的活力與創新。

第58屆金鐘獎「主視覺」將以「碰撞．希望」為主題，展現台灣影視內容產業在巨大的創作能量中精彩碰撞、呈現多樣的可能與結果，更希望藉由金鐘獎凝聚有從業人員，共同傳遞正向能量。因此，本屆三款視覺與舞台設計皆以「8」為意念，將兩個從無到有的「O」在碰撞中誕生出如無限的光芒，表達影視內容產業的好作品都是在碰撞產生各種希望。

第58屆金鐘獎主視覺再度邀請獲得曾獲金曲獎「最佳專輯裝幀設計」獎、德國紅點、香港環球設計大獎、亞洲最具影響力設計大獎、金鼎獎、台灣金點設計等獎項，也曾兩度入圍葛萊美獎、東京TDC的「洋蔥設計」操刀。

另外，今年「第58屆金鐘獎」特別推出兩款聯名商品，第一款是「7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡58金鐘贊助聯名杯套」、第二款是「全家便利商店金飯糰」，特別使用期間限量販售口味，以強調金鐘聯名商品的「金制美味」與口感。