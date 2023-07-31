高雄17直播鋼鐵人31日宣布跟鄭德維、林均濠兩人不續約，且跟孫思堯、林柏豪兩人提前結束合約，等同一口氣釋出4名球員，繼續清出球員名額與薪資空間，其中以孫思堯上季較有上場發揮空間，上場平均上場13.2分鐘，場均3.9分、4.0籃板，接下來很可能跳槽「松山幫」集聚的T1新球團發展。

以下是鋼鐵人公告內容，「高雄17直播鋼鐵人今(31)日宣布與鄭德維、林均濠合約期滿不續約，與孫思堯、林柏豪經雙方討論後，提前結束合約，正式離隊成為自由球員，感謝四位球員對鋼鐵人的付出與貢獻。

鋼鐵人成立第一年於第一輪選進林均濠，第三輪選進鄭德維，林柏豪於2022-23賽季季初加盟鋼鐵人，孫思堯則為跨聯盟交易於2022-23賽季加入鋼鐵人，再次感謝四位在鋼鐵人展現正向、積極努力的態度，也祝福四位球員在未來能持續在場上發光發熱，並有更好的發展。」

隨後鋼鐵人也馬上宣布陳又瑋、王律翔兩人續約消息，以下是公告內容，「陳又瑋、王律翔兩位從鋼鐵人成立就在的鋼鐵小將，這兩年不斷成長，吸取場上經驗，菜鳥年就拿下最多獎項的陳又瑋，屬實鋼鐵人的當家後衛，在林書豪加入之後，後場技能再進化。始終都是隊上最自律的王律翔，第二年為隊上出賽最多的球員，三分球命中率更達到37%！

兩位重要的後場學長學弟倆也將與鋼鐵人繼續向目標前進，期待新賽季兩位能帶給雄親更多的驚喜。」