浙江現代數字金融科技研究院理事長周子衡在第一財經撰文表示，在全球範圍內，至少有121個國家開始推進去美元化，大規模拋售美國國債，並將黃金作為其替代資產的一部分。

文章指出，7月18日，美國財政部發布的資料顯示，全球至少有19個國家出售了美國國債，導致投資於美國國債的資金流動逆轉，淨流出1676億美元。這對於減緩美國國內流動性壓力來說，不是一個好消息，也意味著增發美債將面臨越來越大的市場挑戰。

文章稱，根據5月國際資本流動報告，在過去的一年裡，美國聯準會已經出售了至少8866億美元的美國債券，其已成為美國國債的最大賣家。截至7月15日，美聯儲持有的美國國債比一年前的峰值減少了6640億美元，其持有的抵押貸款支持證券（MBS）減少了2020億美元。逐漸減少的資產，相當於疫情期間積累的32.5兆美元美國債券的27％。

周子衡說，日本是5月美國國債的最大拋售國，賣出304億美元，持有量減少到10.968兆美元。這是日本三個月以來首次減持美債。自2021年峰值以來，日本累計淨拋售額為2118億美元，賣出率約為17.5％。英國作為美國國債的第三大持有者，5月拋售141億美元，這是英國第二個月減持美債，4月和5月的拋售美債總計為445億美元。

至於作為美國國債的第二大持有者，中國在5月將其持有的美國國債減少222億美元，這是連續兩個月減持，將其持有量減少到8467億美元，接近2010年5月以來的歷史低點。自去年4月以來，中國持有的美國債券一直低於1兆美元，連續14個月低於1兆美元。

文章稱，從去年8月到今年2月，中國一直在穩步減少其持有量。今年3月，中國所持有美國國債規模增加203億美元，隨後在4月減少4億美元。自2021年12月至2023年5月期間，中國共有16個月出售美國國債，也加快美國債務清算的步伐。自2013年11月以來，中國總共持有約1.3167兆美元的美國國債，已累計出售4700億美元，累計美債減持36％。

根據世界黃金理事會7月14日的報告，中國在5月進口148噸黃金，比4月多24噸，比2022年5月多121噸。今年第一季度，中國進口422噸黃金，共計694噸。今年前五個月，黃金已從美國和歐洲運往中國。由此可見，中國正加速增加其黃金儲備，以取代美國國債，甚至可能完全剝離其持有的美國債務。從去年11月到今年6月，中國連續八個月增加黃金儲備，增加165噸黃金。