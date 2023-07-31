立法院會31日三讀修正通過《性騷擾防治法》，完成國內「性平三法」修法最後一塊拼圖。未來利用權勢性騷他人將加重其刑2分之1，最重關3年，行政罰最重處60萬元，民事上，法院得因被害人請求，依侵害情節酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金，並延長申訴期限；若有媒體或任何人揭露性騷被害者資訊，最重處60萬元罰鍰。

自政壇延燒各界的Metoo浪潮席捲台灣，促使政院著手推動《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》、《性別工作平等法》等「性平三法」修正補漏，目標在立法院臨時會完成修法。其中，性騷法由衛福部主管，本次全文修正重點在於打擊權勢性騷，除新增民事罰則，也增訂被害者保護專章。

不過，朝野對是否要將「宗教」納入權勢性騷定義、申訴時長及10人以下公司如何設立申訴管道未有共識，保留第2條、第7條、第14條至院會表決，最終通過民進黨立法院黨團所提修正動議。

三讀條文明定，性騷法所稱權勢性騷擾，指對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護之人，利用權勢或機會為性騷擾。

三讀條文明定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1；對他人權勢性騷擾，經申訴調查成立，由直轄市、縣市主管機關處6萬元以上、60萬以下罰鍰，一般性騷則為1萬元以上、10萬元。

在落實被害人資訊保密上，三讀條文明定，媒體與任何人不得公開揭露性騷被害人姓名個資，違者處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可處罰網路揭露的行為人；條文也設下揭露被害人身份但書，若經成年當事人同意，或檢察官或法院依法認為有必要者不受此限。

在申訴期限上，三讀條文明定，屬於權勢性騷擾以外的性騷擾事件者，應於知悉事件發生後2年內提出申訴，但自性騷事件發生日起逾5年者，不得提出；屬於權勢性騷擾事件者，應於知悉事件發生後3年內提出申訴，但自性騷事件發生日起逾7年者，不得提出；性騷擾被害者為未成年時，得於成年後3年內提出申訴。

在推動性騷擾防治業務上，三讀條文增訂，中央主管機關應遴聘學者專家、民間團體及相關機關代表提供諮詢，其中學者專家、民間團體代表不得少於總數2分之1，且女性代表不得少於總數2分之1，健全各機關防制組織。

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