台灣桌球王子江宏傑和前日本桌球國手福原愛於2021年結束跨國婚姻，近日江宏傑在日本召開國際記者會，喊話前妻履行法院判決，不過福原愛也提出5點反擊，指出「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」。評論此事的陳沂也感嘆：「格差婚真的很可怕，就是價值觀跟想法完全平行線」，豈料這番言論竟意外登上日本媒體，讓陳沂笑喊：「成功進軍日本了嗎？」

近日江宏傑遠赴日本開記者會並落下男兒淚，對福原愛喊話希望她能尊重台灣及日本的司法，不要再擺爛搞失聯，江宏傑也表示，會研究日本跟新加坡間是否會有司法互助，希望能與福原愛好好將所有事情解決，而陳沂也對此事發表評論，感嘆當時媲美王子公主夢幻的跨國婚姻，最後竟然鬧翻，「格差婚真的很可怕，有時候沒有誰對誰錯，就是價值觀跟想法完全平行線，根本沒有對話可能。」陳沂也好奇他們結束婚姻時，「到底賠了多少合體放閃的代言違約金呀？」

沒想到陳沂對此事的言論，竟然被日本媒體「東スポWEB」（東京體育）引用，她高興曬出該新聞內容截圖，開玩笑表示：「東京體育，日本超大的報社！！現在是要進軍日本了嗎？」她也開玩笑表示：「結果沒有寫文章最重要的部分，關於江宏傑hard不hard的問題」，貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「真有你的，國際沂」、「好像是變成國際明星了！」、「影響力遍及亞洲」