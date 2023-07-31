韓國天團BTS防彈少年團人氣無法擋，今年接連有多位成員接下國際珠寶代言，繼Jimin(朴智旻)代言Tiffany & Co.珠寶之後，V（金泰亨）也拿下卡地亞珠寶代言。日前卡地亞釋出形象照，金泰亨佩戴卡地亞經典Panthere de Cartier系列項鍊、手環與戒指，據外媒報導該款式已經秒殺完售，不愧是精品界的「完售王」。

為呼應「卡地亞紅」的品牌主題色，金泰亨身穿一襲紅色西裝入鏡，倘開雙襟露出結實胸肌，更加凸顯胸前的Panthere de Cartier項鍊，他在鏡頭前展露如豹一般神秘深邃的雙眸，讓所有ARMY為之瘋狂，而他身穿佩戴的Panthere de Cartier系列項鍊與戒指，據悉已經缺貨。

韓國天團BTS成員金泰亨成為卡地亞新任Panthere de Cartier形象大使。（Cartier提供／陶福媛台北傳真）

據了解金泰亨除了佩戴Panthere de Cartier系列項鍊與戒指，也佩戴美洲豹手環、Revelation d’une Panthere腕表，可見接下來卡地亞還會陸續發布更多形象照片，且拭目以待。