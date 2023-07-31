清華大學學士後醫學系第2屆新生7月31日開學，而教育部也已核定清華大學生命科學院8月1日將正式更名為「生命科學暨醫學院」，原來的生科院學士班也將同步更名為「生醫學院學士班」，清華大學明天起有「醫學院」了。

清華大學生醫學院院長高瑞和表示，清華大學自1992年率先成立全國第1所生命科學院，在生物科技、生物資訊、分子生物、分子醫學、醫學科學等領域奠定了紮實的學術基礎。學士後醫學系去年成立後，學院更加入了臨床醫學的研究與教學，未來生醫學院將進一步結合生科與醫學研究，促進生醫研究發展。

高瑞和指出，這將是國內大學中第1所「生命科學暨醫學院」，是清華的創舉，也是台灣的創舉。生醫學院將善用清華目前的理工、電資等優勢，將AI人工智慧、資通科技、甚至人文教育等創新研發與醫學跨域結合，開創生醫研究的新方向。

他說，清華生醫學院目前也正規畫籌設公共衛生、護理、資訊醫學等新系所，並與校內許多系所加強跨領域合作，擴大生醫學院的研究版圖。

清華學士後醫學系今年也迎來了第2屆的24位新生，他們在大學階段都各有專長，包括生物、化學、心理，其中1位甚至已取得中醫師資格，還有兩位畢業自美加名校，懷著對投身第一線醫療的嚮往，加入清華大學學士後醫學系的行列。

其中，羅丞佑即是於去年以優異成績畢業於美國賓州州立大學，取得生物學學士學位後，在美國麻州史密斯學院擔任研究助理，主要研究皮膚與肝臟等周圍組織的生理時鐘，並協助教授設計實驗方案。

他在過去這段求學及工作歷程中，更明白自己除了基礎醫學研究，更渴望參與到第一線的臨床治療中，因此決定返台學醫，朝更貼近幫助病患的夢想前進。

蔡雙璘則畢業於成大建築系，取得學士後任職於日本京都的建築師事務所，但她始終無法忘懷於高中時曾參加醫院營、並擔任醫院志工帶給她的感動。除了觀察人在空間中的行為，她對於背後的心理與生理機制更感興趣，因此決定重回校園繼續學習。

清華大學校長高為元指出，很開心看到醫學系第2屆新生入學，就如同美國的預醫制度，清華的學士後醫學系學生也是來自四面八方，各擁專才，希望他們能在清華豐富的人文環境及學術土壤得到滋養，成為未來的仁醫。