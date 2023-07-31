行政院7月26日召開之明年度中央政府總預算全體會議，初步撥補公、教退撫基金各不到50億元，且未來每年撥補金額並不會固定。全國教育產業總工會今天發表聲明，建議行政院每年撥補教育人員退撫基金236億元，才能維持未來50年基金不會用罄，達到退撫制度永續的目標。

全教產表示，今年7月起新進公教人員將加入退撫「新基金」，「舊退撫基金」原本每年約有700億元繳入將不復見，但支出給付逾1000億元仍將持續；也就是說，「舊退撫基金」從此不再有新進人員繳錢入庫，7月之前仍在職之現職人員面臨「斷流」危機，而老一輩人員又將陸續退休，「舊退撫基金」面臨雪上加霜之境，加速用罄。

全教產說，由於舊退撫基金財務缺口太大，單靠調降所得節省費用挹注基金及提高收益仍恐不足也「不及」填補退撫基金財務缺口，故一定還要靠政府撥補，但之前教育部官員依據銓敘部規畫明白指出：基於新基金使舊退撫基金由137年提早到133年用罄，故準備撥補之方案，只有撥補這4年，也就是說137年仍將用罄。

全教產依據「公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理基金第8次精算報告書」，建議政府於現職人員提撥率最高15％之前提，由政府每年撥補公務人員285億元、教育人員236億元，以維未來50年基金不會用罄，達到公教人員退撫制度永續發展之目標。

但行政院7月26日之明年度中央政府總預算全體會議決定撥補公教退撫基金竟各不到50億元，全教產說，政府這種失信於教師、失信於公務員、失信於人民、與國際嚴重脫節的行為，不僅讓政府的信用崩盤，更讓人才對公教職場卻步。當政府的誠信破產導致人才不願意進入教職，孩子的受教權、國家的競爭力將陷入危險之中。