小豬昨開心出席慶功記者會。（陳俊吉攝）

羅志祥2晚小巨蛋演唱會30日圓滿落幕，演唱會結束慶功提到媽媽，他說：「媽媽上台時，讓我想到有一次演唱會時媽媽也是住院；不過好在她現在身體好很多。」他昨在台上談到當初的毀滅式爆料，直言「是我自己搞砸的」，同時感謝與他一同打拚多年的經紀人小霜，透露當年他19歲遇到合約問題、窮途末路，去吃人家吃剩的路邊攤，全靠經紀人給他的錢去租房子撐過那段時間，如今他承諾：「我會報答小霜跟她2個小孩。」

他為2場共2萬名觀眾的表現打100分滿分，也感謝團隊全力支持，「我自己則是盡力努力去完成一個這麼棒的演出，這樣就夠了」。全場大合唱是最讓他感動的時刻，「感謝無論發生什麼事都一直留在我身邊的人；無論發生任何再大的事，我都會想繼續把歡樂帶給大家，看到大家在演唱會上滿足跟享受的模樣，就是我最大的快樂」；也提到：「過去我自己搞砸的，我重新建起來，不管別人怎麼酸我，我成功的三要件，就是『不要臉、不要臉、不要臉』。」

是否已擺脫過去的感情風暴挫折？他直言：「如果你一直在後悔，那你一輩子都在後悔，往前走不要管別人怎麼說，在哪裡跌倒就要從哪裡爬起來，自己搞砸的，重新再爬起來，不用去管別人的聲音，努力就好。」可以接受新的感情？他笑喊：「從現在不會再回應感情的事情，我只認真工作，把大家對我的期望，努力回報。」重申過去感情上犯的錯，不代表他的人品就有問題，「我只是感情學分不及格，但我在工作上、朋友及家人，我覺得我沒有做得不好」，懇請大家不要因為他的感情問題而忘了他也曾做過許多好的事，「每次只要我有什麼新聞，不管是我救助狗狗或任何事，都會提到3年前的毀滅式爆料」。

昨晚下台後的他仍情緒興奮，「當天早上醒來就覺得身體很鬆，連到現場都覺得很舒坦，不像第一天那麼緊繃」，笑說狀態好到可以連唱3天都沒問題。第二天的演唱會中，羅志祥印象深刻的一刻，即是全場觀眾為他獻唱的「生日快樂歌」，連羅媽媽都毫無預警的上台為他慶生，溫馨氣氛讓他一度掉下眼淚，「事前真的不知道媽媽會上台，不過我有發現舞者穿的跟平常不太一樣」。

此次演唱會由寬宏主辦，而他所屬的華納音樂更集結羅志祥的力量一起做公益，本次台北站門票更與育幼院合作，讓院內的小朋友們可以到場觀賞演出，同時宣告羅志祥將於今年跨年前進高雄巨蛋開唱，他說：「我進入這行第一次舉辦跟大家一起跨年的演唱會，期待那天跟大家見面。」高雄跨年演唱會門票8月2日下午一點在寬宏售票系統開賣。