環保署遭環團指控剝奪公民參與權！根據現行《環保署環評旁聽要點》，一項爭議複雜的開發案，每人只能發言3分鐘、總時間30分鐘，環團認為根本不足以釐清爭議。且2019年時就曾有立委要求更新參與要點，三年過去卻仍未處理。立委陳椒華、民進黨立委洪申翰與環團今（31日）舉行記者會，要求環保署「還權於民」，盡速更新不合時宜的參與要點。環保署對此則回應，會再審慎評估。

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師指出，現行的《環保署環評旁聽要點》不當限制公民參與，一項爭議複雜的開發案，旁聽人數以20人為限，每人發言3分鐘、總時間30分鐘，根本不足以釐清爭議，甚至不得錄影錄音，導致出現會議內容與直播實況不符的情形。

台灣健康空氣行動聯盟發言人趙慧琳直言，環評公民參與權在張子敬署長任內遭嚴重限縮，過去環團及居民發現開發單位陳述不實時，就可即時提出質疑；但現在的環評，往往不開放民眾二次發言。

洪申翰也說，環保署現行的做法，確實很容易發生爭議。他表示，任何決策都應讓民意充分表達，尤其開發案一旦通過，都會對居民的生活造成重大影響，所以環評的旁聽必須要「制度化」，才能減少爭議、讓民眾願意信任。

環團表示，他們只希望環保署「還權於民」，不得拒絕拍攝及錄影錄音、恢復民眾二次以上的發言權與線上簡報機制，並改善直播品質，勿再以技術問題剝奪人民參與。

洪申翰說，環保署已不是首次被要求修正旁聽要點了，並詢問是否能夠給予承諾，在升格環境部以前，進行修正旁聽要點的討論會議。

環保官員則回應，環保署內部有進行檢討改善，修訂旁聽要點也需審慎評估。但未承諾升格前是否能夠啟動討論。