酒後騎車遇臨檢尿遁 22歲男落跑又被逮回現場

北市中正第二警分局19日凌晨實施酒測臨檢，在寧波西街的臨檢點，發現一輛機車停在遠處，一個人影往旁邊的巷弄奔跑，趨前詢問後座的乘客，22歲詹男否認是駕駛，並稱駕駛到旁邊上廁所，經員警告知一但頂替，恐涉及刑事責任，詹男遂聯繫22歲的黃男返回現場，經酒測超過標準，酒測值0.36毫克，依公共危險罪送辦，詹因是同車友人，亦被開罰6000元。

黃男酒後騎車載著朋友行經酒測臨檢點，因心虛將機車停放在路邊，企圖棄車逃跑，後座友人則不知所措，站在機車旁邊，經員警盤查，他擔心自己說謊恐涉及其他責任，乖乖地打電話給黃男，員警趁勢接過電話，命黃男返回現場。

黃男一回來就飄散酒味，探測棒立刻亮起紅色閃光，經酒測確定黃男體內酒精含量超過標準，黃才恍然大悟，自己因太過緊張，自己逃跑卻留下朋友，無奈兩人一起酒駕，黃男吃上官司，後座詹男也涉及道路交通管理處罰條例，酒駕的同車乘客，依法開罰。

警方呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒｣，預防酒駕人人有責，民眾若有飲宴聚會，飲酒後勿抱持僥倖心態駕駛車輛，另民眾如遇警方發動攔查時，應配合路邊停車受檢，以免逃逸行為發生事故造成悲劇，得不償失害人又害己。

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