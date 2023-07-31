台中砍人案！檳榔攤老闆娘遭砍傷 凶嫌逃逸 12:532023/07/31 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐原警分局轄區今天發生砍人事件，警方已掌握嫌疑人身分追緝中。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中神岡區今天發生砍人事件，警方已掌握嫌疑人身分追緝中。（民眾提供） 台中市神岡區大洲路今（31日）發生砍人事件，身穿藍色上衣的不明男子，上午11時許持刀砍傷49歲檳榔攤老闆娘翁女，隨後逃逸無蹤，傷者已送醫救治，目前無生命危險，警方已掌握犯嫌身分積極查緝中。 餐廳訂桌椅4萬6 老闆娘貨到反悔 竟喊「5000我就收」 高雄男求職遭綁架毆打 戴手銬赤裸下半身求救 北市信義區爆「隨機砍人」 男子持菜刀行凶3人濺血 深夜遭收押 #台中 #檳榔攤 #砍傷 #老闆娘 #神岡 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮強降雨 中市全靠它們挺過豪雨 15:042023/07/30 生活 台中豪雨太驚人！路樹壓毀小客車 當地慘況曝 19:032023/07/29 生活 台中知名金錢豹「南七店」走入歷史 關門原因曝光了 10:282023/07/30 社會 沙鹿童綜合病房火警 疑電線走火燒毀天花板 17:142023/07/30 社會 T1聯盟》非洲籃球聯賽MVP降臨 台中太陽宣布簽下努尼 13:402023/07/30 體育 為追思李玟集資買北中南廣告牆 台灣粉絲「1天內完成」 20:592023/07/30 娛樂 「古邁喔熊禮盒」奪雙獎 參山處邀上梨山喝茶吃水蜜桃 13:482023/07/29 寶島 外送員「騎車邊揮西瓜刀」 台中民眾嚇壞 警追車牌抓到了 19:142023/07/30 社會 馮子紜被偷拍報案 台中員警揪人看裸照？警方回應了 10:482023/07/30 社會 梨山水蜜桃網購多 警提醒「3要3不」防詐 15:252023/07/30 社會 台中海線「泰國美食節」假日爆滿 8月加碼2人送松葉蟹 14:522023/07/29 寶島 台中遊被酒駕撞！媽媽曝「調解現場」網全怒了 里長臉書遭進攻 20:202023/07/30 生活 最會跳舞的波麗士北上出任務 藝人也瘋狂 16:152023/07/30 社會 台中淹水又停電 3919戶陷漆黑 民眾手機照明嗑牛排 21:352023/07/29 生活 對流雨夜襲！台中多處淹水災情 水灌進騎樓機車全遭殃 19:502023/07/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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