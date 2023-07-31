台中神岡區今天發生砍人事件，警方已掌握嫌疑人身分追緝中。（民眾提供）

台中市神岡區大洲路今（31日）發生砍人事件，身穿藍色上衣的不明男子，上午11時許持刀砍傷49歲檳榔攤老闆娘翁女，隨後逃逸無蹤，傷者已送醫救治，目前無生命危險，警方已掌握犯嫌身分積極查緝中。