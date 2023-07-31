為了加強當地製造業的能力與降低大陸在供應鏈中的影響力，美國降低通膨法案（IRA）針對在北美組裝、生產的電動車提供補貼，大陸企業則積極投資南韓電動車電池產業，希望能藉由南韓之手，迴避美國的限制。

美國財經媒體報導，過去四個月，大陸企業與其南韓合作夥伴共砸下40億美元（約新台幣1257億）在南韓興建5座電動車電池工廠，寧波容百新能源表示，「南韓基地生產的產品符合IRA法案中關鍵礦產的要求，出口至歐美市場時可享受關稅優惠。」

報導提到，大陸與南韓企業正透過南韓與美國的自由貿易協定，先在南韓製造電動車電池，之後應用於在美製造的電動車，可以間接拿到美國的降低通膨法案（IRA）的稅收減免優惠。

南韓電池工業協會官員Lee Myung-kyu則說明南韓的態度，「在電池供應方面，南韓與大陸是互相需要的關係，由於IRA法案，從大陸進口陰極材料跟前驅體材料會有風險，如果將製造廠搬回南韓，就能有更穩定的供應鏈。」

首爾電池研究機構SNE Research副總裁James Oh則呼籲，美國不可能將大陸企業排除在電池供應鏈之外，如果他們（美國）禁止中韓合作，那美國將永遠無法生產電動車。