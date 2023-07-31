新北市衛生局辦理「市民清潔日」活動，落實「巡、倒、清、刷」杜絕病媒蚊滋生源。（王揚傑攝）

新北市衛生局辦理「市民清潔日」活動，落實「巡、倒、清、刷」杜絕病媒蚊滋生源。（王揚傑攝）

新北市衛生局辦理「市民清潔日」活動，副市長朱惕之動手清理易積水處。（王揚傑攝）

南部登革熱疫情持續升溫，加上近日多雨，為避免積水造成蚊蟲孳生，新北市衛生局辦理「每周1日清潔日」活動，呼籲全市29區加強清除孳生源，新北市副市長朱惕之今（31）日到板橋光華里參加「市民清潔日活動」，與里長、社區志工一同在巷弄清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」四大要領，清除積水容器與容器減量，杜絕登革熱。

朱惕之強調，「沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱！」斑蚊是登革熱的病媒蚊，喜歡在有水的地方下卵，孵化成蛹約5到8天，呼籲市民應至少每周一次巡視及清刷積水容器，特別是大雨或颱風過後常有積水處，民眾應時常巡視戶內外，留意並隨時清除積水容器，避免蚊蟲孳生，一起維護社區的健康。

朱惕之表示，新北市於2016年創辦「社區防蚊師」課程，目前已培訓3902位防蚊師，社區防蚊師可回到所屬社區，向居民宣導基本防疫知識，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作，落實「巡、倒、清、刷」。

衛生局長陳潤秋表示，夏天是登革熱流行期，適逢暑假旅遊旺季，人口移動頻繁，自境外或南部感染的風險漸增。截至7月24日，新北市共有9名境外移入登革熱病例，無本土性病例。

陳潤秋呼籲，民眾如有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史，以利及早發現社區中隱藏病例，及早介入緊急防治工作，避免疫情擴散。