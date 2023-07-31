美國政府近期宣布，總統拜登（Joe Biden）動用提用權，對台灣提供總金額3.45億美元的軍備，消息一出引發外界熱議。雖然近年來台灣多是向美國採購武器，但有學者揭密，在前總統李登輝執政時期，俄羅斯政府曾同意出售14艘現役潛艇予台灣，並轉移全套的後勤技術，但因預算過於龐大，且軍方擔憂引發中美不滿，全案無疾而終。

根據《自由時報》今（31）日報導，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭的研究論文提到，在1996年台海飛彈危機落幕後不久，時任海軍總司令顧崇廉曾密訪波蘭，與該國海軍洽談購買877型基洛級潛艦（Kilo class）相關事宜，我海軍人員還曾隨波軍潛艦出海潛航，留下了極佳印象。

前海軍司令、二級上將顧崇廉。（中時資料照，黃子明攝）

到了1998年，俄羅斯透過管道表示，願意出售636型（改良版本）基洛級潛艇給台灣，當年秋天，俄羅斯國營聯邦單一企業 （Russian Federal State Unitary Enterprise） 的高級主管貝勒文謝夫 （Oleg Belaventsev） 與李維諾夫 （M. Litvinov） 秘密訪台，其中，前者是俄羅斯海軍退役將領，抵台後稱此行已獲時任俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）授權，同意出售太平洋艦隊現役的14艘潛艦讓台灣選購，俄國並會轉移全套維修技術、藍圖、機具與資料。

然而，該採購案預算過於龐大，且作業幾無保密可能，軍方擔憂會引發美國與大陸的不良反應，因而擱置，再加上2000年政黨輪替，此案最終無疾而終。