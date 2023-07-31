現場查扣394公斤貴重木。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

杜蘇芮颱風襲台前，各單位忙於防災，卻有山老鼠趁隙，在在大安溪河床非法竊取漂流木，警方獲報27日在苗栗縣卓蘭鎮查獲賴姓嫌犯等4人，並現場查扣計394公斤貴重木、作案工具等，訊後依法將賴等4人送辦。

警政署保安警察第7總隊第5大隊31日指出，日前接獲情資，有人在大安溪河床非法竊取漂流木，因此立即會同新竹林區管理處追查，發現賴嫌等人為牟取不法利益，趁杜蘇芮颱風襲台前，各單位均忙於防災，連夜鋌而走險徒步進入大安溪上游河床竊取貴重木，並用鏈鋸將貴重木裁切用車載走。

保警第7總隊第5大隊隨即展開偵辦，27日會同台中市政府警察局東勢分局及苗栗縣警察局大湖分局，持搜索票前往嫌疑人住所查緝，當場查獲賴嫌等3人正將竊得漂流木搬運至買家林姓嫌犯的自小貨車後車斗上。

現場查扣37塊肖楠、扁柏、紅檜、香杉、香樟等貴重木、共394公斤，並查扣鏈鋸、磅秤、自小客車等作案工具。全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

保警第7總隊第5大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。

民眾若有發現破壞山林之情資，可立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」(0800-000-930)反映，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源